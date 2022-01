E' morto Rinaldi, per trent'anni primario al Lotti

Milano, Melandri con i «no green pass»: «Qui per difendere il diritto dei ragazzi di fare sport»

Il professor Leonardo Rinaldi è stato un otorinolaringoiatra stimato e apprezzato per professionalità, competenza, passione e disciplina

PONTEDERA — A 95 anni di età è morto il professor Leonardo Rinaldi, che fu primario otorinolaringoiatra per trent’anni all'ospedale Lotti. Rinaldi arrivò a Pontedera agli inizi degli anni ’60 dopo aver conseguito la ‘docenza’ nel 1955 a Pisa, avendo come maestro il professor Giuseppe Scalori ed essendo stato premiato a Roma fra i più giovani professori italiani.

Durante la sua lunga vita Leonardo Rinaldi è stato un uomo di studio, dotato di una ferrea memoria, ha annoverato una cultura assai vasta in ogni disciplina, sia scientifica che umanistica. Conosciutissimo per la sua indiscussa ed eccellente professionalità, è stato anche molto amato per il suo modo schietto ma gentile nel rapporto fra medico e paziente.

Il funerale del professor Leonardo Rinaldi si terrà alle 15 di domani, lunedì 17 Gennaio, nel Duomo di Pontedera.