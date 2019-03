Riccio e Ort raccontano il Don Giovanni

Un attore e dieci maestri dell'Orchestra regionale toscana sul palco del Museo Piaggio, il prossimo appuntamento gratuito del Pontedera Music Festival

PONTEDERA — Dopo il successo de “I Fiati all’Opera”, un altro spettacolo a cavallo tra musica classica e teatro, tra approccio serio e dissacrante, tra emozione e divertimento. Mercoledì 3 aprile alle 21, all'Auditorium del Museo Piaggio, va in scena "Ti racconto Don Giovanni", spettacolo ideato e scritto da Alessandro Riccio, con le musiche di Wolfgang Amadeus Mozart adattate per dieci strumenti di Francesco Oliveto ed eseguite dal vivo dai mastri dell'Ort, l'Orchestra regionale toscana.

Uno dei capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart, il virtuosismo di un attore, un ensemble di dieci musicisti, la vicenda, le musiche, i sentimenti di un’opera simbolo della storia della musica.

Non una messa in scena. Ma una vera e propria affabulazione. Riccio si trasforma nei personaggi del melodramma mozartiano, vestendosi e truccandosi in scena, mutando voce, corpo, personalità, svelandone allusioni e sottintesi.

I musicisti dell’Orchestra della Toscana eseguono alcune fra le più belle arie del “dramma giocoso” di Mozart, in un susseguirsi di momenti divertenti ed emozionanti. Un modo originale di rivivere, approfondire e diffondere un classico della musica di tutti i tempi, per un pubblico sempre più esigente e per avvicinare al mondo dell’opera, curiosi e appassionati.

L'appuntamento fa parte del cartellone del Pontedera Music Festival. L'ingresso è gratuito, lo spettacolo dura 70 minuti senza intervallo.