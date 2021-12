Al Palazzo blu si vaccinano i primi 60 bambini

Omicron, Draghi: «Tampone per entrare in Italia? Non c'è molto da riflettere, ora i nostri dati sono i migliori»

Domani iniziano le vaccinazioni anti-Covid anche per i ragazzini tra 5 e 11 anni. Nel primo giorno in Valdera hanno prenotato 60 famiglie

PONTEDERA — Iniziano domani in Toscana le vaccinazioni anti-covid per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. Ai giovanissimi è prevista l'inoculazione del vaccino Pfizer in quantità di un terzo rispetto alla dose normale. Il richiamo è in programma dopo 21 giorni.

Asl nord ovest ha reso noto che a Pontedera le vaccinazioni per i più piccoli sono in programma nel Palazzo blu in viale Africa e per domani sono previste 60 vaccinazioni ai bambini.

Le prenotazioni nei giorni successivi nella zona Valdera-Alta Valdicecina sono oltre 500, hanno spiegato ancora da Asl.