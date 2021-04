I primi pranzi all'aperto nei locali

Ristoranti e bar hanno potuto riaccogliere i clienti nel primo giorno di zona gialla. Resta in vigore il coprifuoco fino alle 22

PONTEDERA — Una boccata di ossigeno per molti bar e ristoranti che hanno spazio all'aperto. Oggi i gestori hanno potuto riaccogliere i clienti ai tavolini e servirgli da mangiare o da bere.

La zona gialla è iniziata in Toscana e in altre 15 regioni italiane e permette ai locali con cucina di accogliere i clienti fino al coprifuoco delle 22.

A Pontedera le prime persone si sono sedute ai tavoli già prima delle 13. I gestori dei locali si sono detti provati da quest'anno di chiusure per la pandemia di Covid-19 e hanno detto di sperare che queste riaperture non siano temporanee ma definitive.

Affinché lo siano è necessario che la curva del contagio e i ricoveri in ospedale rimangano stabili e sotto controllo. Decisiva la partita della campagna vaccinale: in Toscana oltre il 90% degli over 80 ha ricevuto la prima dose ed entro metà Maggio riceverà la seconda. Ieri il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha detto che ora le vaccinazioni si concentreranno sugli over 70 e sugli estremamente fragili, fissando anche un periodo di massima per iniziare a vaccinare chi ha tra 60 e 69 anni.

Ritornando alle aperture questa settimana in Toscana sono previste molte piogge e temperature basse soprattutto la sera: un problema per chi vuole uscire a cena perché il decreto in vigore indica che i pasti si possono consumare solo all'aperto.

