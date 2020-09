Tante medaglie per gli atleti del club Rio Bravo

Ottimi risultati per il gruppo guidato dall'istruttrice Samantha Di Paola nella finale disputata al centro ippico Lo Scoiattolo

PONTEDERA — Gli atleti del Club Ippico Rio Bravo di Cascine di Buti, seguiti dell'istruttrice Samantha Di Paola, si riconfermano a livello regionale anche per il 2020 conquistando la medaglia d'oro nella Coppa Toscana.

Gli atleti hanno acquisito punti durante la stagione di gare qualificandosi alla finale, che si è svolta nel Centro ippico Lo Scoiattolo di Pontedera nel weekend dal 18 al 20 settembre.

Nelle categorie riservate ai pony si aggiudica la L20 Nicole La Puma in sella a Sandokan, medaglia d'oro per Stella Placidi in sella a Jess, che vince anche la LP60. Mentre nella sezione cavalli medaglia d'oro per Giada Nuti in sella a Caanto nella L70.