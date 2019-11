Tiroide, quel che c'è da sapere e visite gratuite

Un incontro promosso da Ant per parlare delle patologie, della la fisiologia e dei corretti stili di vita utili a prevenire le patologie tiroidee

PONTEDERA — Mercoledì 13 novembre, alle 17,45, la sala soci Coop di Via Brigate Partigiane a Pontedera ospita un incontro dal titolo La tiroide, le patologie, la fisiologia: corretti stili di vita per prevenire le patologie tiroidee.

L’incontro vedrà la partecipazione della dottoressa Olga Bartolini, endocrinologa del Progetto Tiroide di Fondazione Ant ed è organizzato in collaborazione con la Sezione Soci Valdera di Unicoop Firenze. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini e mira a dare informazioni utili per la prevenzione primaria e secondaria dei tumori della tiroide, ma anche per comprendere meglio le patologie tiroidee che si possono curare, ripristinando il benessere della persona

L’incontro rappresenta anche l’avvio del progetto tiroide Ant 2019 a Pontedera, che ha ricevuto il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Nell’occasione saranno annunciate le date delle due giornate di visite ecografiche gratuite del Progetto Tiroide Ant, che si terranno nel mese di novembre a Pontedera e sono state rese possibili dal sostegno di Fondazione Pisa. Le visite saranno effettuate da un medico specialista Ant, con l’ausilio di un ecografo portatile e si svolgeranno nella sede Ant, in Via Toscoromagnola 14, dentro il Villaggio Piaggio. Per le visite sarà obbligatoria la prenotazione telefonica secondo le modalità che verranno illustrate il 13 novembre.

A Pontedera, tra l'altro, esiste anche un Charity Shop - negozio per la beneficenza - gestito da Volontari Ant, che si trova in via Rossini, 69, e chiamando il n. 058753993 è possibile avere tutte le informazioni sulle attività di Ant a Pontedera.

Per conoscere il calendario mensile delle visite di prevenzione oncologica gratuita di Fondazione Ant in Toscana, è possibile visitare la sezione Prevenzione del sito ant.it/toscana.