Vaccini al Lotti per gli over 40, senza prenotarsi

Scatta domani un altro giorno di apertura straordinario, con la possibilità di vaccinarsi per i nati tra il 1941 e il 1981

PONTEDERA — Domani, mercoledì 26 maggio, saranno offerte sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest oltre 1.100 vaccinazioni ad ingresso libero, quindi senza prenotazione, nelle sedi di Carrara, Lucca, Pontedera, Livorno e Rosignano.



L’iniziativa rientra nell’Open Day organizzato dalla Regione Toscana con somministrazione di dosi aggiuntive, rispetto a quanto già programmato, di vaccino AstraZeneca per gli “over 40”, con particolare attenzione agli “over 60” e con età massima di 80 anni. Saranno quindi vaccinati coloro che presentando le consuete condizioni di salute richieste dalla vaccinazione saranno nati negli anni compresi tra il 1941 e il 1981.



L'appuntamento è all'Ospedale Lotti di Pontedera - Via Roma, 147

Saranno disponibili 220 vaccini di AstraZeneca: 110 verranno somministrati dalle 8 alle 13, altri 110 dalle ore 14 alle 19.



L’invito alla popolazione è possibilmente quello di arrivare sul posto già con la documentazione prevista (modulo con questionario sullo stato di salute che il medico utilizzerà per anamnesi e consenso informato) disponibile, assieme ad indicazioni e notizie più specifiche, sul sito dell’Azienda USL Toscana nord ovest all’indirizzo https://www.uslnordovest.toscana.it/come-fare-per/7053-vaccino-anti-covid19-info.