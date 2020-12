Vento e forti piogge, è allerta meteo

La sala regionale della Protezione civile ha emesso l'allerta gialla su tutta la Toscana. Previste piogge dal pomeriggio e raffiche di vento

PONTEDERA — Nuovo peggioramento delle condizioni meteo per tutta la giornata di domani, venerdì 4 Dicembre, quando una intensa perturbazione porterà piogge abbondanti e a tratti persistenti su buona parte della Toscana, con associati forti venti e mareggiate lungo la costa.

Sulla base di queste previsioni la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso una allerta meteo in codice giallo per l’intero territorio toscano.

Per quanto riguarda Pisa e la sua provincia, l'allerta meteo è per vento forte, dalle 8 alle 24 di venerdì 4 Dicembre, e per mareggiate, dalle 17 alle 24, sempre di domani. Allerta anche per possibili allagamenti, ancora dalle 14 alle 24 di domani, limitatamente ai Comuni di San Giuliano Terme e Vecchiano.

I venti soffieranno dai settori meridionali (Scirocco-Ostro) con raffiche fino a 60-80 km/h in pianura e in collina, 80-100 km/h sulla costa, in Arcipelago e sulle zone sottovento all'Appennino (raffiche localmente superiori) e 100-120 km/h sui crinali appenninici.

Di conseguenza si assisterà a un moto ondoso in rapido aumento fino a mare agitato, dal pomeriggio, al largo e lungo le coste esposte.