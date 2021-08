Smart working in Toscana: i consigli degli esperti per allestire l’ufficio in casa

Vediamo quali sono i consigli degli esperti per allestire l’ufficio in casa in economia nel migliore dei modi.

TOSCANA — La Toscana è una delle regioni italiane che meglio ha accolto le nuove modalità di lavoro agile: il cosiddetto smart working, che ha preso piede un po’ dappertutto nel nostro Paese come diretta conseguenza della pandemia e delle restrizioni da rispettare durante il lockdown. La maggior parte dei dipendenti che attualmente lavorano ancora da casa si dice soddisfatto, perché in questo modo riesce a conciliare vita professionale e familiare al meglio. C’è però anche chi fatica ancora nel trovare quell’equilibrio necessario per evitare un calo della produttività ed il principale problema è legato all’allestimento dell’ufficio in casa.

Creare una propria postazione, che sia adatta e ben fornita, è fondamentale per riuscire a lavorare in smart working senza problemi e proseguire in tal modo anche nel prossimo futuro. Visto che ormai sembra confermata l’intenzione da parte di moltissime aziende toscane di proseguire su questa strada, vale la pena attrezzarsi a dovere. Vediamo allora quali sono i consigli degli esperti per allestire l’ufficio in casa in economia nel migliore dei modi.

Dotarsi di mobili e sedute adeguate

Prima di tutto, conviene acquistare mobili che siano adeguati se già non si posseggono in casa, perché occorre sicuramente una scrivania sufficientemente ampia, in cui poter collocare tutto il necessario per l’ufficio senza rischiare di invadere altri spazi della casa. Allo stesso modo, non vale la pena sottovalutare la seduta: una poltrona ergonomia professionale è indispensabile per non andare incontro alla lunga a mal di schiena, cervicalgia e via dicendo. Infine, possono rivelarsi utili se lo spazio a disposizione lo consente delle mensole, sulle quali collocare raccoglitori e cartellette in modo da organizzare al meglio i propri documenti. Per tutto questo non è necessario spendere cifre esagerate: online si può trovare un vasto assortimento di mobili da ufficio a prezzi decisamente abbordabili.

Eliminare le fonti di distrazione

Nell’ufficio allestito in casa è altresì importante secondo gli esperti eliminare qualsiasi fonte di distrazione. La stanza deve essere il più ordinata e pulita possibile, priva di oggetti che potrebbero provocare cali d’attenzione. Lavorare in smart working espone infatti già di suo al rischio di perdere di vista i propri obiettivi, perché non ci si trova in ufficio e non ci si sente controllati. È dunque bene, per evitare cali della produttività, prevenire che si presenti una scusa per fare altro.

Acquistare cancelleria e materiale per l’ufficio

Naturalmente, per lavorare in modo agile da casa è necessario avere a disposizione gli strumenti e gli articoli di cancelleria di base. Penne, block notes, fogli per la stampante, cartelle portadocumenti e via dicendo sono sempre utili in casa, ma diventano indispensabili per svolgere al meglio il proprio lavoro, in modo organizzato e preciso. Anche in questo caso, conviene ordinare il necessario online perché si risparmia e si riceve direttamente tutto presso la propria abitazione, senza perdere tempo nei vari negozi.

L’orologio da parete: un must have per l’ufficio in casa

Un piccolo dettaglio che non dovrebbe mai mancare nell’ufficio in casa è l’orologio da parete, indispensabile per mantenere un ritmo costante ed evitare perdite di tempo senza nemmeno accorgersene.