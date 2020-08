"I candidati governatori vengano a Chianni"

"Che vengano a parlarci della discarica della Grillaia - è l'invito del sindaco Tarrini -. Siamo ancora in attesa del ritiro della delibere di giunta"

CHIANNI — Sono due le questioni che preoccupano seriamente il sindaco Giacomo Tarrini (e non solo): il futuro dell'Unione dei Comuni del Parco Alta Valdera, messa in crisi dalla richiesta di uscita avanzata dal Comune di Peccioli, e la discarica della Grillaia, per la quale la giunta regionale ha approvato la "messa in sicurezza" mediante il conferimento di 270mila metricubi di fibrocemento (eternit). Da qui l'invito del sindaco Tarrini a tutti i candidati a governare la Regione Toscana, affinché si presentino a Chianni per parlare di queste scottanti questioni per il territorio.

Di seguito la lettera-invito del sindaco Giacomo Tarrini.

"Siamo ormai alla fine di Agosto, ci stiamo avviando alla fase più intensa della campagna elettorale in vista delle Elezioni Regionali del 20/21 Settembre. La nostra comunità, oltre che alla crisi pandemica globale, sta attraversando un periodo delicato su altri fronti e di rilevante importanza. Il riferimento è alla situazione relativa all’Unione Parco Alta Valdera e soprattutto all’annoso problema della Ex Discarica della Grillaia.

In merito al primo tema, successivamente alla presa di posizione del Comune di Peccioli di uscire dall’Unione, è ormai scontato il fallimento e lo scioglimento dell’Ente nato nel 2016. I comuni come Chianni, borghi che rappresentano una rete capillare dislocata su tutto il territorio nazionale e, soprattutto in Toscana, hanno fatto la storia rappresentando un bacino culturale importante da preservare e valorizzare, devono essere supportati e non abbandonati o trascurati dai Governi centrali. A conseguenza dello scioglimento dell’Unione si apre uno scenario che deve vedere da una parte una politica seria e collaborativa degli stessi Comuni e dall’altra una politica sia Nazionale e soprattutto Regionale a supporto dei piccoli comuni.

Il secondo tema è appunto quello relativo alla Messa in sicurezza e chiusura della ex Discarica della Grillaia. Su questa annosa vicenda si sta discutendo da ormai 22 anni senza arrivare ad una soluzione che ne determini, una volta per tutte, la chiusura definitiva. Il 25 Maggio scorso è stata deliberata l’autorizzazione, da parte della Giunta Regionale, all’esecuzione di un progetto di “Messa in sicurezza e chiusura definitiva del sito” attraverso l’apporto di 270mila metri cubi di materiale RCA (CONTENENTE AMIANTO). Pochi giorni dopo è stata votata all’unanimità in Consiglio Regionale il ritiro da parte della Giunta Regionale della Delibera autorizzativa n° 629 del 25 Maggio.

Bene, siamo nella fase conclusiva della Legislatura e SIAMO TUTTI IN ATTESA CHE QUESTA DELIBERA VENGA RITIRATA.

Sicuramente su questi temi possono essere opportune le visioni e le progettualità di ciascun candidato a Governatore della Toscana che proprio attraverso questo comunicato ho il piacere di invitare a Chianni per una serata dedicata a ciascuno nella quale poterci dare l’opportunità di conoscere i loro programmi in merito ai temi sopra citati".