Qual è l'Albero di Natale più bello della Valdera?

Tutti i comuni della Valdera hanno allestito nelle piazze il tradizionale Albero di Natale. Qual è secondo voi il più bello ? Votate al nostro sondaggio

VALDERA — Meglio questo o meglio l'altro, mi piaceva di più quello del 2020, bello ma con poche luci, troppo moderno... e così via. Ogni anno l' albero di Natale allestito dai comuni nelle piazze fa sempre discutere.

La scelta delle amministrazioni non è certo facile perchè quell'albero in piazza rappresenta tutta la comunità ed è anche un saluto di Buone feste per ospiti e turisti e per tutti coloro che si ritrovano con i propri cari in occasione del Natale e del fine anno.

Ma qual è albero di Natale più bello della Valdera?

Per chi non ha occasione di vederli tutti dal vivo QUInews ve li mostra nelle foto e vi propone di esprimere la vostra opinione.

Bientina

Buti

Capannoli

Calcinaia

Casciana Terme

Chianni

Lajatico

Lari

Palaia

Peccioli

Ponsacco

Pontedera

Terricciola

VOTATE quindi qui sotto cliccando sul Comune che ha allestito l'Albero di Natale che preferite