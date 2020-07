Allerta meteo estesa all'Alta Valdera

Zangrillo: «Ne ho le palle piene, un morto per Covid in Lombardia non significa nulla»

Allerta meteo in codice giallo fino alle 20 di stasera, venerdì 24 luglio, per forti temporali e rischio idrogeologico. Allerta anche a Volterra

VOLTERRA — L'allerta meteo in vigore oggi, venerdì 24 luglio, diramata ieri dalla protezione civile regionale per le zone nord della Toscana, è stata estesa stamane all'Alta Valdera. L'allerta meteo, in codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico del reticolo minore - rischio allagamenti e piccoli smottamenti - è valida fino alle 20 e quindi riguarda anche i comuni pisani di Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli,Terricciola e Volterra, nonché la Valdelsa. Restano invece esclusi dall'allerta i comuni dell'Alta Val di Cecina.

I temporali hanno iniziato ad abbattersi sul nord-ovest della Toscana in mattinata, spostandosi rapidamente verso sud e verso est.

Non sono esclusi colpi di vento e grandinate.