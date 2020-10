Covid, altri 40 posti letto per le cure intermedie

Piazze in fiamme in Italia: guerriglia da Nord a Sud contro il Dpcm

Sopralluogo del governatore Eugenio Giani e del direttore generale della AUsl Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani, nella nuova struttura

BIENTINA — Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha visitato questa mattina la nuova struttura destinata alle cure intermedie Covid, attivata in via Falaschi, insieme al direttore generale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani, e dal sindaco bientinese, Dario Carmassi. La struttura, già operativa, dispone di 20 posti letto di cure intermedie per pazienti Covid e prossimamente ne saranno attivati altri 20.

L’edificio era stato originariamente pensato come Rsa ma, dopo l’avvento della pandemia, in linea con quanto richiesto dalla Regione Toscana per aumentare le strutture intermedie la Ausl ha deciso di convertire la destinazione d’uso dell’edificio.

Ogni camera è dotata di impianto di ossigeno e di servi igienici. L’assistenza medica è garantita da una équipe costituita da 3 medici neo assunti dalla graduatoria Usca e da specialisti di medicina interna dell’ospedale di Pontedera che svolgono un ruolo di supervisione, la copertura infermieristica è di 24 ore, 7 giorni su 7, con dotazione adeguata a pazienti Covid.

“Questa visita - ha commentato il governatore Giani - è per me importante per conoscere meglio il territorio in questo difficile momento -. Anche oggi abbiamo registrato quasi 2 mila nuovi positivi a livello regionale. Sono cifre importanti, ma il sistema al momento tiene anche grazie al lavoro di tutto il personale sanitario che quotidianamente opera nelle nostre strutture al domicilio dei cittadini. Il nostro impegno è concentrato su una prospettiva di medio periodo, per far fronte alla crescente richiesta di assistenza è infatti fondamentale aprire nuovi posti letto, sia negli ospedali, sia sul territorio”.

“Le cure intermedie – ha ricordato Casani - rappresentano un importante punto di riferimento per il nostro territorio. Si tratta di posti letto nuovi che costituiscono un investimento per il futuro perché resteranno a disposizione della comunità anche dopo l’emergenza Covid. Questa nuova struttura ci permetterà di decongestionare gli ospedali e offrire, allo stesso tempo, un’assistenza adeguata a tutti coloro che non necessitano di ulteriore ricovero ma non sono ancora in condizioni di tornare al domicilio”.

Proprio la delibera della Regione Toscana, del 29 giugno scorso, prevedeva l’espansione dei posti letto di cure intermedie, e visto il periodo emergenziale, con l’ordinanza 49 ha stabilito che fino all’uscita dell’emergenza Covid-19 le strutture dedicate alle cure intermedie siano riservate prevalentemente a pazienti Covid.

“Sono orgoglioso di poter ospitare sul mio territorio un presidio così importante - queste le parole del sindaco Carmassi -. La conclusione di lavori, per i quali ringrazio gli operatori degli uffici tecnici, giunge nel momento più opportuno quando l’aumento dei casi positivi comincia a mettere a dura prova il sistema ospedaliero”.

Alla visita hanno partecipato, tra gli altri, il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Silvia Briani, il direttore della Società della Salute, Patrizia Salvadori, il coordinatore dell’Acot (Agenzia di Continuità Ospedale Territorio), Renzo Maestrini.