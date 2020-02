Nuova ordinanza di quarantena preventiva

E' stata richiesta dalla Asl e disposta dal sindaco nei confronti di un cittadino bientinese. Dal Municipio: "Il tampone è già risultato negativo"

BIENTINA — "Si informa che su richiesta dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e in base alle norme del Ministero della Salute valide su tutto il territorio nazionale - hanno fatto sapere dal Municipio -, è stata firmata un'ordinanza sindacale per attivare la misura della quarantena con sorveglianza attiva nei confronti di una persona residente nel Comune di Bientina".

"Il soggetto è già risultato negativo al tampone - hanno specificato dall'amministrazione comunale -, effettuato tempestivamente dalle autorità sanitarie. Non esistono quindi pericoli per la popolazione in relazione a questo specifico episodio. Ogni eventuale aggiornamento rilevante sarà comunicato tramite canali ufficiali".

Il provvedimento di quarantena obbligatoria precauzionale firmato dal sindaco Dario Carmassi si aggiunge alle cinque ordinanze simili già firmate in provincia di Pisa dai primi cittadini di Pisa (tre), Ponsacco (una) e Pontedera (una). In tutti i casi non è stato rilevato contagio da coronavirus Covid-19.