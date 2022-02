Tapparella abbandonata, scoppia la protesta

A fianco di un cestino pubblico di Bientina, qualcuno ha gettato un'intera tapparella. Sul gruppo Facebook cittadino, c'è chi chiede sanzioni

BIENTINA — "L'altro giorno vengo contatta dai vigili per aver messo un sacchetto al cestino e mi hanno multata di 100 euro. E per tutto questo non fanno nulla?". Se lo chiede una cittadina su Facebook, con tanto di foto che ritrae una tapparella gettata nei pressi di un cestino pubblico.



Evidentemente, le forze dell'ordine sono riuscite a risalire all'autrice grazie alle telecamere, comminando giustamente la sanzione prevista per l'abbandono di rifiuti.



