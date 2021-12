Non è una postazione smart-working all'aria aperta

Una cittadina segnala dei rifiuti abbandonati lungo via Maremmana: sul ciglio della strada una scrivania, una sedia e anche una porta in legno

CALCINAIA — Lo smart-working, soprattutto in un periodo di ripresa dei contagi, potrebbe tornare a essere una delle modalità più diffuse per il lavoro da ufficio. Certo è che qualcuno deve aver interpretato il lavoro da casa in un senso un po' troppo ampio.



Come riportato da una cittadina attraverso alcune foto, su via Maremmana giacciono abbandonati alcuni rifiuti che, così posti, richiamano un vero e proprio ufficio all'aria aperta: c'è una scrivania, una sedia reclinabile e pure una porta, gettata in un fosso.



La cittadina, nella sua denuncia, ha riportato come gli abbandoni stazionino lì ormai da alcuni giorni.





Un'anta di una porta abbandonata

Altri rifiuti abbandonati nella zona

Un "ufficio" di rifiuti

