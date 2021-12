Una luce verde per i migranti

Germania, la standing ovation per Angela Merkel in parlamento

Il palazzo comunale s'illumina in solidarietà con le persone al confine tra Bielorussia e Polonia. Alderigi: "In corso c'è una tragedia umanitaria"

CALCINAIA — Il Comune si illumina di verde in solidarietà con i migranti al confine tra Bielorussia e Polonia. Un verde che richiama il colore della speranza, perché quella luce, per chi è intrappolato al confine tra i due Stati, significa sollievo, ospitalità, aiuto. In quel caso, infatti, una lanterna verde alla finestra di ogni casa polacca indica una possibilità di salvezza.



Per l'amministrazione di Calcinaia, però, la luce verde che illumina il palazzo municipale vuole, a nome di tutta la nostra popolazione, condannare l’inerzia delle istituzioni coinvolte in questa tragedia umanitaria e, al contempo, lanciare il proprio messaggio di solidarietà a chi si sta spendendo per offrire una mano a queste persone che rischiano di morire di freddo e fame ai confini dell’Europa.



Sull’esempio dei contadini bielorussi e polacchi che usano una lanterna verde come segnale per dare una mano alle famiglie in difficoltà, l'invito dell'amministrazione alla cittadinanza è quello di accendere simbolicamente una luce verde alle finestre, contro l’indifferenza.



“Al confine tra Polonia e Bielorussia, quindi ai nostri confini se vogliamo dirci europei, si sta consumando una tragedia umanitaria che deve scuotere le nostre coscienze - ha detto il sindaco Cristiano Alderigi - poche migliaia di migranti, molti dei quali bambini, sono abbandonati al freddo e alla fame nei boschi di confine senza alcuna possibilità di ricevere aiuti umanitari. Di fronte all'inerzia e all'indifferenza con cui Polonia, Bielorussia e Unione europea assistono alla disperazione e anche alla morte di persone inermi, solamente gruppi di cittadini, sfidando i divieti del Governo polacco, stanno cercando di portare un aiuto concreto ai migranti, lasciando viveri o coperte alle porte delle loro case e segnalando la loro presenza con la luce di una lanterna verde alle finestre".

"Illuminando il nostro Comune di verde, vogliamo esprimere una ferma condanna per il trattamento disumano dei migranti, usati come pedine di una guerra impropria e al contempo vogliamo sostenere con un messaggio di solidarietà quanti si adoperano per portare soccorso agli ultimi - ha concluso - le istituzioni europee non tradiscano gli ideali di solidarietà e giustizia su cui sono fondate e agiscano di conseguenza, salvando da morte certa i migranti che attendono un concreto aiuto umanitario”.