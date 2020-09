Coronavirus, due giorni di test gratis in Valdera

L'iniziativa della Regione Toscana chiamata "Movida Sicura" sbarca a Capannoli e a Santo Pietro Belvedere. Seriologico gratuito, come fare

CAPANNOLI — La campagna di prevenzione del Covid nei luoghi di vita notturna frequentati dai ragazzi, "Movida Si...cura", promossa dalla Regione Toscana, fa tappa in Valdera, nel territorio comunale di Capannoli.

Venerdì 11 in piazza della Repubblica a Capannoli e sabato 12 settembre a Santo Pietro, di fronte alla farmacia comunale, dalle 18 alle 24 sarà possibile sottoporsi gratuitamente a test sierologici per il coronavirus (possono fare il test tutti i cittadini residenti in Italia e maggiorenni, in possesso della tessera sanitaria).

La campagna è stata lanciata per portare avanti screening volontari nei luoghi della vita notturna, dov'è più difficile seguire le precauzioni anti-Covid.

Nella recente tappa di Movida Sicura a San Miniato, in due giorni sono stati fatti 542 test che hanno portato all'individuazione di nove positivi.

A Capannoli e Santo Pietro sarà allestito un gazebo e saranno posizionati i mezzi mobili dei volontari e degli infermieri, ai quali rivolgersi per fare gratis e in modo volontario il test sierologico per rilevare l'eventuale presenza di anticorpi sviluppati a seguito dell’esposizione al coronavirus. In caso di esito positivo, sarà necessario sottoporsi al tampone (il test molecolare che indica se l'infezione è ancora in corso o no) chiamando il numero verde della Regione 800.556.060

Nell'occasione saranno inoltre messi a disposizione dei ragazzi mascherine e gel, oltre a tutte le informazioni utili per ridurre i rischi di contagi. Le tre regole per una movida sicura rimangono quelle di indossare la mascherina, lavarsi le mani e mantenere la distanza di sicurezza