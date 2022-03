Si ribalta l'auto, un morto e due feriti

Sul posto sono intervenuti i sanitari, vigili del fuoco e le Misericordie di Forcoli e Terricciola. L'incidente è avvenuto in via Volterrana

CAPANNOLI — Tragico incidente in via Volterrana a Capannoli avvenuto nella notte. Il personale del 118 è intervenuto per soccorrere tre persone dopo che un veicolo si è ribaltato dopo uno scontro.



Per l'intervento sono giunti sul posto un'auto medica, inviata da Peccioli, insieme alle ambulanze della Misericordia di Forcoli e di Terricciola, e i vigili del fuoco.



A seguito dell'incidente, un uomo di 68 anni è deceduto, mentre sono stati trasportati al pronto soccorso di Pontedera la moglie, una donna di 66 anni residente a Terricciola poi trasferita a Cisanello, e un altro uomo di 38 anni di origine moldava, alla guida dell'altra auto.



Sulla dinamica indagano i carabinieri della stazione di Ponsacco.



(Notizia in aggiornamento)