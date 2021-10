Un lucchetto siciliano nel vicolo dell'amore

Emissioni di CO2: l'impatto di internet, cloud e streaming sul riscaldamento globale e come ci ingannano i big del web

Sono arrivati dalla Sicilia, i neosposi Antonella e Giuseppe e domenica si sono lucchettati nel Vicolo dell'amore a Casciana Terme

CASCIANA TERME LARI — Si chiamano Antonella e Giuseppe, sono arrivati da Caronia in provincia di Messina e hanno appeso il proprio “lucchetto” nel Vicolo dell’amore a Casciana Terme.

Sono due giovani sposi che hanno celebrato le loro nozze meno di un mese fa e nel fine settimana hanno fatto tappa nella cittadina termale.

Lui, Giuseppe, in Toscana per un corso professionale a Livorno, ha deciso di portare Antonella a visitare il borgo, e letteralmente innamorati di questo suggestivo posticino per innamorati, hanno deciso di lasciarci il segno della loro visita.

Nel vicolo dell’amore resterà il lucchetto come segno del loro passaggio, e sicuramente Antonella e Giuseppe porteranno in Sicilia la storia del “Vicolo dell’amore” Cascianese.