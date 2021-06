Dieci nuove telecamere per la sorveglianza

Il territorio comunale passa da 12 a 22 telecamere di videosorveglianza. Le ultime 10 sono state installate recentemente

CASCIANA TERME LARI — L’Amministrazione Comunale grazie al lavoro della Polizia Municipale ha completato l’installazione sul territorio di nuove dieci telecamere per la videosorveglianza.

Il progetto ha avuto un costo di 36mila euro ed è stato finanziato in parte dalla Regione su un apposito bando.

"Con questo nuovo progetto - spiega il Comune - l’Amministrazione ha scelto di andare a potenziare ulteriormente il sistema di videosorveglianza installando nuove telecamere per monitorare, attraverso la lettura delle targhe, i veicoli in ingresso e in uscita dai centri abitati e per controllare e presidiare alcune aree pubbliche contrastando danneggiamenti o l’abbandono di rifiuti. Nello specifico due telecamere per il controllo dei veicoli sono state installate a Perignano, dove sono state posizionate anche ulteriori quattro telecamere per controllare Piazza Berlinguer e Piazza Vittorio Veneto. Le altre tre telecamere a controllo dei veicoli sono state installate a Lavaiano, La Capannina e Casciana Terme andando ad aggiungersi rispettivamente alle altre già presenti. A Casciana Terme poi, è stata installata un’ulteriore telecamera presso il giardino pubblico La Tela del Ragno per scongiurare il verificarsi di atti vandalici e assicurare una quotidiana attività di controllo della zona."