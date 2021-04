Via Roma, chiesta la videosorveglianza

Una delegazione di Confesercenti ha incontrato il vicesindaco Puccinelli, esponendo i problemi di sicurezza nella zona e chiedendo più controlli

PONTEDERA — Maggiore sicurezza e controlli anche attraverso una implementazione del sistema di videosorveglianza.

Queste le principali richieste che una delegazione di commercianti di via Roma, guidata dal presidente Valdera di Confesercenti Toscana Nord Sardelli e dal coordinatore Claudio Del Sarto, hanno presentato in Comune in occasione di un incontro con il vicesindaco e assessore al commercio Alessandro Puccinelli. “E' una strada che, pur essendo in pieno centro, deve fare i conti su alcune criticità che fanno aumentare l’insicurezza anche purtroppo a causa di una serie di episodi di microcriminalità, a cominciare da furti, e vandalismo", è stato spiegato.

Da qui le richieste: “A nostro avviso bisogna inserire via Roma nel progetto di videosorveglianza previsto per le altre strade del centro. Le poche telecamere ad oggi presenti sono state installate su iniziativa dei singoli imprenditori ma manca un sistema integrato. Un primo passo per rendere a nostro avviso più sicura la strada è sicuramente una maggiore illuminazione pubblica come deterrente".