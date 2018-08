Miss Toscana, le foto e le premiate della serata

Ecco gli scatti delle bellezze in passerella ieri sera a Casciana Terme. Sono in tutto otto le toscane che rappresenteranno la regione a Miss Italia

CASCIANA TERME LARI — Per la 37esima volta consecutiva piazza Garibaldi di Casciana Terme ha ospitato la finale di Miss Toscana, ultima tappa regionale prima delle finali di Miss Italia. Una serata di gala con 24 bellezze in passerella, di fronte a un pubblico sempre numeroso e appassionato.

Assieme a Sofia Penco Miss Toscana 2018, 20enne di Bibbona nata a Mosca, ci saranno altre sette toscane a rappresentare la regione alle pre finali di Miss Italia di Jesolo. Sono Miss Cinema Toscana Martina Iacomelli, 21 anni di Marina di Pisa, Miss Eleganza Toscana Diletta Bitorzoli, 25 anni di Prato, Miss Sorriso Toscana Giulia Carboni, 22 anni di Rufina, Miss Equilibra Toscana Simona Rosati, 26 anni di Empoli, Miss Miluna Toscana Maira Spinelli, 19 anni di Empoli, Miss Rocchetta Bellezza Toscana Gloria Tonini, 22 anni di Piazza al Serchio e Miss Sport Toscana Ginevra Gallo, 18 anni di Firenze.

Miss Toscana 2018 è stata premiata da MircoTerreni sindaco di Casciana Terme Lari, dalla dottoressa Arabella Ventura amministratrice unica delle Terme di Casciana e direttore generale di Bagni di Casciana e da Lavinia Mannucci, Miss Toscana 2017.

Durante la serata è stata inoltre premiata, da Davide Testi presidente dell'Us Casciana Terme, Donna Orlandi, 17 anni di Forte dei Marmi come Miss Mascotte Toscana 2018, nonché Giorgia Giangrasso di Signa come Miss Lolette, in ricordo della madre di Carlo Conti.

Ospiti della serata Cristina Cellai, seconda classificata a Miss Italia 1998 e sempre seconda classificata a Miss Europa 1999, e l'avvocato Silvia Bartolini presidente del Codacons Toscana che ha promosso lo sportello anti-stalking per tutte le persone che subiscono o hanno subito atti persecutori.

Molto apprezzate dal pubblico presente le esibizioni della scuola di ballo Senzazione di Movimento & Fitness di Capannoli con la direzione artistica di Giulia Gentile e la direzione tecnica di Sara Di Vaira maestra del programma di Rai 1 Ballando con le Stelle.

La serata è stata condotta da Raffaello Zanieri e da Rachele Risaliti Miss Italia 2016, mentre le acconciature delle concorrenti sono state effettuate, come in tantissime altre serate del concorso in Toscana, da Patrizia e Paolo Antilli con Luana Compagnucci del salone AR Stilisti Per Capelli di Castelfiorentino.

L'organizzazione della serata è stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli responsabile del concorso di Miss Italia per la Toscana e la Liguria, con la preziosa collaborazione di Alessandro Ferrari, Alessio Stefanelli, Giovanni Rastrelli, Paolo Mazzei e dell'Unione Sportiva Casciana Terme.

(alcune foto sono di Marcella Bitozzi)