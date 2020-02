Seminario su capitalismo e cambi climatici

L'approfondimento è organizzato dall'associazione La Rossa di Lari. Interverranno giornalisti, ricercatori, attivisti e docenti universitari

CASCIANA TERME LARI — Dalle 9,30 di domani, domenica 1 marzo, il teatro di Lari ospiterà il seminario "Capitalismo ed emergenza climatica" organizzato dall'Associazione La Rossa. Giornalisti, ricercatori, attivisti e professori universitari relazioneranno sulle varie declinazioni di come un sistema economico che sfrutta in maniera esasperata risorse naturali senza limiti di sorta, crei conseguenze ambientali gravissime che poi si traducono anche in crisi umanitarie.

"L’obiettivo del seminario - hanno spiegato i promotori - è anche quello di cercare proposte e percorsi per uscire da un sistema che sta mostrando limiti strutturali, questioni etiche gravissime, ritmi di vita insostenibili. Il tentativo neo liberale è sempre quello di dimostrare che con alcune regole o correzioni si possano mitigare certe storture e creare un capitalismo dalla faccia più buona, dal volto umano, tuttavia come sarà discusso negli interventi è necessario un cambiamento molto più radicale e proposte coraggiose. Analizzando i conflitti tra capitale, natura etutte le forme viventi; i rapporti capitale, scienza, guerra, finanza speculativa, ambiente, societa'; le relazioni tra capitale, disastri ambientali, umanitari e migrazioni climatiche; proponendo diversi modelli di organizzazione politico-sociale che integrino ecologia e giustizia sociale"

Interverranno Salvo Torre, Carla Filosa, Bruno Buonomo, Angelo Baracca, Francesco Cappello, Jacopo Simonetta, Andrea Vento, Ascanio Bernardeschi, Mario D'Acunto, attivisti di Fridays For Future di Pisa