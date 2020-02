"E allora le foibe?", iniziativa partecipata

Tanta gente al Centro Poliedro per l'approfondimento storico culturale organizzato dalle associazioni La Rossa di Lari e Settembre Rosso

PONTEDERA — Le associazioni La Rossa e Settembre Rosso tengono a ringraziare tutti i partecipanti all'iniziativa "E allora le foibe?" svoltasi al Centro Poliedro, nonché tutti coloro che l'hanno resa possibile, per "tenere viva la verità storica man mano che i protagonisti scompaiono, in tempi di revisionismo di Stato, bombardamento mediatico, mistificazioni storiche e rivalutazione del fascismo".

"Un grande ringraziamento - scrivono dalle due associazioni - alla professoressa Alessandra Kersevan, saggista,storica, coordinatrice di Resistenza storica, collana dell'editore Kappa Vu, ricercatrice specializzata sugli avvenimenti della prima metà del ventesimo secolo della sua regione, il Friuli Venezia Giulia e del confine orientale, per il suo prezioso contributo volto a ristabilire la verità storica sulle foibe, sul contesto storico di quel periodo, gli avvenimenti che lo hanno preceduto e seguito. La conoscenza della storia è importante, perché una versione mistificata rispetto a un'altra può influenzare il pensiero e i comportamenti delle persone per obiettivi di comodo. E visto che la storia è un flusso continuo, lo ieri non è così lontano dall'oggi e dalle conseguenze sociali, economiche, politiche che può avere sulla vita di tutti i giorni, come si può e spesso si vuole far invece pensare.



Ci tenevamo a organizzare una iniziativa che mettesse in luce e illustrasse la verità storica sulle foibe e sul flusso degli avvenimenti che hanno preceduto e seguito, ma non solo, anche sui revisionismi storici in generale, perché la nostra paura è che più passa il tempo e man mano che i protagonisti scompaiono, alle verità si sostituiscano delle finte verità, comode per obiettivi di parte ma mistificatorie, e che quindi poi arrivino a falsare il pensiero della società e di conseguenza i comportamenti, cosa che con purtroppo già sta accadendo".



Archiviata con successo questa iniziativa, l'associazione La Rossa dà appuntamento ai prossimi incontri in programma.

La prima iniziativa è il seminario di domenica 1 marzo al Teatro Comunale di Lari "Capitalismo ed emergenza climatica", con iscrizioni da effettuarsi entro il 20 febbraio (per informazioni scrivere a seminari@festarossalari.it o chiamare il 340-0721810). Una seconda iniziativa, co-organizzata con il Circolo Arci "Il Botteghino" della Rotta, il Circolo Soms Palaia e l’Associazione Settembre Rosso di Empoli, è il Red Contest 2020, concorso musicale per band e cantautori emergenti, con iscrizioni aperte fino al 31 marzo (info: redcontest.it)