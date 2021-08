Tokyo, Desalu si commuove: «Mia madre fa la badante? Mi sdebiterò con lei che mi ha insegnato i valori della vita» Tokyo, Desalu si commuove: «Mia madre fa la badante? Mi sdebiterò con lei che mi ha insegnato i valori della vita»

Cronaca sabato 07 agosto 2021 ore 13:32

Covid, 10 nuovi contagi a Pontedera, 5 a Ponsacco

Sono in tutto 28 i nuovi contagi sul territorio della Valdera. 65 quelli riscontrati in provincia di Pisa, 714 in Toscana