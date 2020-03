Covid-19, nuovi casi in Valdera

Primo caso nel comune di Casciana Terme Lari. Mentre la sindaca Francesca Brogi ne ha segnalato un altro a Ponsacco. Nuovi casi anche a Bientina

PONSACCO — "La Asl Toscana Nord Ovest ci ha appena comunicato che purtroppo si è registrato un nuovo caso di Coronavirus a Ponsacco" ha fatto sapere in serata la sindaca Francesca Brogi, che ha aggiunto: "Questa persona attualmente si trova in ospedale e la Asl sta predisponendo tutte le misure di quarantena necessarie per chi è entrato in contatto con lui".

"Tutta la nostra comunità è vicina a questo concittadino - ha proseguito la prima cittadina - e gli auguriamo di guarire e tornare presto a casa. Faccio ancora una volta appello a tutti affinché restiate a casa il più possibile e usciate solo per i motivi strettamente necessari che già conoscete. Serve la collaborazione e l’impegno di tutti per uscire al più presto da questa emergenza".

In mancanza di dati ufficiali da parte della Asl Toscana nord ovest, resta difficile fare il quadro degli ultimi casi di positività al Covid-19 in Valdera e le uniche fonti attendibili, ma purtroppo parziali, sono le amministrazioni comunali.

Da segnalare un primo caso a Casciana Terme Lari. "Il caso è stato immediatamente individuato dalla Asl - ha fatto sapere il sindaco Mirko Terreni - e sono stati presi tutti i provvedimenti cautelativi richiesti dai protocolli sanitari. La persona in questione al momento è a casa e sarà tenuta in sorveglianza costante. Il cordone sanitario si è prontamente attivato come da protocollo ed ha disposto l’isolamento preventivo per alcuni cittadini entrati in contatto con il soggetto positivo. Al riguardo mi preme sottolineare un aspetto molto importante: è l’azienda Usl, con il proprio personale medico, a rintracciare coloro che hanno gravitato intorno alla persona positiva".

Il Comune di Bientina ha aggiornato a tre il numero totale dei positivi sul suo territorio. Di queste tre persone due si trovano in isolamento domiciliare assieme ai rispettivi familiari e una è ricoverata all'ospedale Lotti di Pontedera, in condizioni stabili ed in grado di respirare autonomamente.

L'amministrazione comunale di Santa Maria a Monte ha invece informato che, dal bollettino odierno della Asl, non sono emersi nuovi casi sul territorio comunale resta a cinque.

Il Comune di Vicopisano ha confermato che, ad oggi, sul territorio non ci sono persone risultate positive ai test del coronavirus ma solo persone in isolamento preventivo.