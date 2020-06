Covid, morta un'anziana nel pisano

Per il terzo giorno non vengono segnalati nuovi casi. A livello regionale invece sono stati registrati sette tamponi positivi

PISA — In provincia di Pisa nelle ultime 24 ore è stato registrato il decesso di una persona Covid-positiva. Si tratta di una donna di 78 anni di Cascina. Non ci sono invece nuovi positivi.

L'ultimo incremento risaliva al 2 Giugno quando c'erano stati tre nuovi positivi e un decesso. Ausl nord ovest ha segnalato che i quattro nuovi positivi (tre relativi al 2 Giugno e quello odierno) sono residenti nei seguenti Comuni: tre a Pisa e uno a Peccioli.

I casi totali nel pisano restano 896 mentre le persone decedute sono 87.

Sono invece 10129 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 7 in più rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi in Toscana sono 857.

Rispettano a ieri si registrano 4 nuovi decessi (compresa la persona morta a Pisa). Si tratta di un uomo e tre donne, con un’età media di 85 anni. Relativamente alla provincia di notifica, le persone decedute sono una a Firenze, due a Massa Carrara e una, come detto, a Pisa. Nell'intera regione sono 1063 i deceduti dall’inizio dell’epidemia.

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 78, 11 in meno di ieri, di cui 23 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri). È il punto più basso dal 9 marzo per le terapie intensive, dal 7 marzo per i ricoveri totali.

Le persone complessivamente guarite salgono a 8.209.