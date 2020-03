Covid-19, cinque guarigioni in provincia di Pisa

Arrivano buone notizie dalle aziende sanitarie. Le guarigioni, virali o cliniche, accertate dai medici per cittadini del Cuoio e dell'area pisana

FIRENZE — Ad oggi sono in tutto venti le guarigioni dal coronavirus accertate in Toscana, 17 quelle virali e 3 quelle cliniche. Due di questi casi riguardano cittadini del comprensorio del Cuoio.

Si tratta di una donna di 49 anni di Santa Maria a Monte, che era ricoverata al San Giuseppe di Empoli e ora considerata "negativizzata", e un uomo di 47 anni di Santa Croce sull'Arno, che è a casa.

In provincia di Pisa le guarigioni sono in tutto cinque. Alle due persone del Cuoio vanno aggiunte altre tre guarigioni virali: un uomo di 43 anni di Pisa che era ricoverato a Cisanello (guarigione virale) e un uomo e una donna, entrambi di 58 anni di San Giuliano Terme, che non hanno mai lasciato la loro abitazione.

I pazienti clinicamente guariti sono quelli che non hanno più sintomi, ma che ancora risultano positivi al virus; quelli con guarigione virale sono i pazienti che per due volte consecutive sono risultati negativi al tampone, fatto a distanza di 48 ore. I pazienti per i quali è stata accertata la guarigione virale (cioè negativizzati) sono tutti a casa e fuori dalla quarantena.