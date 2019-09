"Lajatico-Santa Maria a Monte 5 a 0"

Il consigliere di opposizione Alberto Fausto Vanni (L'Idea) elogia il borgo che ha dato i natali ad Andrea Bocelli e dice: "E' un esempio da seguire"

SANTA MARIA A MONTE — "Ieri sera (venerdì, ndr) ho avuto l’opportunità di visitare Lajatico di notte - scrive Alberto Fausto Vanni, consigliere comunale di opposizione del gruppo "L'Idea per Santa Maria a Monte" -, Un paese con una popolazione di 1337 abitanti, una banca ed un cittadino illustre Andrea Bocelli. Ma quello che salta agli occhi sono gli interventi fatti per dar valore a questo piccolo centro. Sono partiti da un progetto, è vero la presenza di Bocelli ha notevolmente contribuito al successo. Ma la regia e le idee dell’architetto Alberto Bartalini (nella foto sotto con i figli di Bocelli) hanno fatto la differenza. Oltre al teatro del Silenzio, un'opera d'arte, ma più che altro è stata l’idea, unica al mondo di questo genere.







Ma desidero soffermarmi nel centro del piccolo borgo. Come tutti i paesi della Toscana hanno qual cosa da dire e da mettere in mostra. Come dicevo un lavoro fatto a tavolino con lo staff di Alberto Bartalini, che da un’idea sono passati alla realizzazione, un percorso nato tre anni fa e che ogni anno viene ampliato con la collaborazione dell’amministrazione comunale, la cittadinanza e non per ultima la Banca di Lajatico. Un insieme ben coordinato e vissuto con amore verso il proprio paese.



Al primo posto la regolamentazione del traffico, ovviamente a Lajatico, a poca distanza dal centro c’è un mega parcheggio che ospita un centinaio di auto, questa è la prima opera che serve per dar voce e fruibilità ad un centro, le auto non possono convivere col la valorizzazione dei centri storici, questo ormai è cosa risaputa. Poi la manutenzione dei giardini, delle vie e delle piazze, l’illuminazione cosa fondamentale e gli allestimenti “Bartaliniani” creano una atmosfera incredibile. Con questi interventi intelligenti e suggestivi hanno dato l’opportunità di aprire nuove attività che riscuotono molto successo commerciale.



Non desidero fare paragoni con il mio paese, Santa Maria a Monte (nella foto sopra il "parcheggio" di piazza della Vittoria), ma solo un suggerimento, cari amministratori comunali di Santa Maria, prendete esempio da quelli più bravi, aprite le porte a consigli e suggerimenti, anche se vengono da semplici cittadini, una regia capace di coordinamento ma soprattutto un’idea di cosa vogliamo,e vedrete che Santa Maria avrà una nuova primavera".