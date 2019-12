Banda ultralarga a mille Megabit al secondo

Sarà disponibile entro luglio 2020 in tutto il territorio comunale. Martinelli: "Infrastruttura strategica per il territorio, comunità e attività"

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO — I lavori per la realizzazione di un’infrastruttura a banda ultra-larga interamente in fibra ottica sul territorio di Montopoli sono già cominciati. Con la presentazione in Sala Consiliare, alla quale ha preso parte anche l’assessore regionale Vittorio Bugli, il Comune ha dato ufficialmente il via al percorso che darà all’intero territorio una connessione unica per rapidità ed efficacia.

Nel dettaglio, l’investimento complessivo sarà superiore al milione di euro, garantito dal Fondo di sviluppo e coesione e dai fondi europei a disposizione delle Regioni. Open Fiber, società che si occupa della installazione, della fornitura e dell’esercizio di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica, metterà in connessione circa 6200 unità immobiliari (abitazioni private e aziende), garantendo una velocità di navigazione fino a 1 Gigabit al secondo. Nel progetto, sono comprese anche le principali strutture pubbliche, come, tra gli altri, il Museo civico, gli uffici della Polizia municipale, la stazione di San Romano, la Biblioteca comunale e l’istituto scolastico di via San Sebastiano a Montopoli.

"Un intervento fondamentale che abbiamo fortemente voluto e sul quale abbiamo lavorato a lungo, anche in continuità con quanto fatto dall’ex assessore Samuele Fiorentini – spiega Valerio Martinelli, assessore all’Innovazione tecnologica – la realizzazione della banda ultra-larga a Montopoli si distinguerà dagli altri Comuni per una qualità particolarmente elevata e garantirà un servizio che andrà a migliorare la quotidianità non solo dei nostri concittadini, ma anche delle imprese e delle attività commerciali che investono sul territorio, oltreché gli stessi servizi forniti dal Comune".

"L’installazione della fibra ottica è quanto avevamo previsto all’interno del programma di mandato durante la campagna elettorale – ha puntualizzato il sindaco, Giovanni Capecchi – le infrastrutture che andremo a realizzare, sia quelle digitali, sia quelle materiali, hanno tutte il medesimo obiettivo: garantire crescita e futuro al Comune di Montopoli e migliorare la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini".

Per la conclusione dei cantieri, così come garantito da Maurizio Ferrarini e Gabriele Maria Carracoy di Open Fiber, si prevede di arrivare entro l’inizio della prossima estate. Il termine prefissato, comunque, potrebbe anche essere anticipato, visto che i lavori si concentreranno per l’85 per cento su strutture già esistenti.

Presente, come detto, anche l’assessore regionale Vittorio Bugli, delegato, tra le altre, ai Sistemi informativi, alle Strutture tecnologiche, all’E-government e allo Sviluppo della società dell'informazione. "La Toscana - ha detto Bugli -, a livello nazionale, è tra le prime Regioni per questo tipo di investimenti abbiamo accelerato contribuendo direttamente con 170 milioni di euro per oltre 500 mila unità immobiliari, soprattutto dove gli operatori non intervengono direttamente".

Gli fa eco Andrea Pieroni, consigliere regionale: "L’investimento regionale sulla banda ultra-larga ha un impatto strategico per il nostro territorio la rete è un mezzo imprescindibile per facilitare l’accesso alla pubblica amministrazione da parte dei cittadini e per dare un sostegno concreto e fattivo alle imprese e alle aziende e alle strutture turistiche".

L’impegno dell’amministrazione, nell’ambito della connettività, non si esaurirà comunque alla realizzazione della fibra ottica sul territorio comunale: "È notizia proprio di questa mattina - ha riferito l'assessore Martinelli - che entro la fine dell’anno potremo finalmente installare la rete Wi-Fi nel centro storico di Montopoli. Nel frattempo, continueremo a lavorare per offrire servizi al passo coi tempi e sempre più funzionali a tutta la cittadinanza".