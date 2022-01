Crolla un casolare abbandonato

Un edificio in stato di abbandono ha subito un crollo parziale nella serata. Sul posto i vigili del fuoco per valutare le condizioni

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO — In via Tosco Romagnola Est, sul territorio comunale di Montopoli, un edificio in stato di abbandono ha subito un crollo parziale.

Una squadra dei vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto è intervenuta e sono in corso valutazioni per la messa in sicurezza della circolazione.

Nel frattempo, dal momento che il crollo è stato consistente, il personale sul luogo sta verificando se, sotto le macerie, possano esserci persone o animali. Dopo le verifiche l'ufficio stampa dei vigili del fuoco ha confermato che non sono segnalate persone coinvolte nel crollo.

Il crollo

Si segnalano comunque disagi alla circolazione in prossimità del luogo dell'evento.