Due montopolesi dispersi sul Monte Cavalbianco

Si tratta di un uomo e una donna, erano andati a fare funghi. Momenti di tensione e ricerche affidate al Soccorso Alpino e Speleologico

REGGIO EMILIA — Alle 13,15 di ieri il Soccorso alpino e speleologico, servizio regionale Toscana, ha contattato i colleghi dell'Emilia Romagna, stazione Monte Cusna, informandoli che c’erano due dispersi, due fungaioli.

I due dispersi erano un uomo di 52 anni e una donna di 54 residenti a Montopoli Valdarno. Le ricerche si sono concentrate sul versante est del Monte Cavalbianco, nel Comune di Ventasso.

Visto che entrambe i dispersi erano in una zona in cui c'era copertura telefonica, sono stati contattati dal caposquadra che gli ha indicato come riprendere il sentiero smarrito.

Contemporaneamente un Tecnico Cnsas, arrivato al Passo Pradarena, ha iniziato ad andare incontro ai due, lungo il sentiero indicato dal caposquadra.

I montopolesi, mentre scendevano, hanno incontrato altri due fungaioli che li hanno accompagnati fino alla strada, insieme al tecnico del Soccorso Alpino che nel frattempo li aveva raggiunti.