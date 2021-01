Fiocchi di neve su Alta Valdera e Valdicecina

Festa nel centro storico di Lucca, in centinaia ballano in piazza senza la mascherina

Precipitazioni nevose miste a pioggia nella notte e al mattino alle quote più alte della provincia pisana. Allerta per tutto il giorno

VALDERA VALDICECINA — Qualche fiocco di neve, misto a pioggia, anche sulla provincia di Pisa. Le precipitazioni, abbastanza lievi, hanno interessato soprattutto la zona di Volterra ( in particolare stamani ), Pomarance e Castelnuovo Valdicecina, ma anche alcune parti alte delle colline della Valdera, con una quota neve che, nelle ultime ore, si è abbassata tra 300 e 500 metri.

Non si segnalano disagi alla circolazione. La neve è caduta, nelle ultime ore, in varie zone della Toscana e, per tutto il giorno, resta l'allerta meteo gialla per fenomeni di precipitazione nevose sulla Valdicecina e sulla Colline Metallifere.

Da domani, lunedì, tornerà il sereno ma le temperature si manterranno abbastanza rigide.