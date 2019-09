SONDAGGIO Sei soddisfatto della sanità in Valdera?

Partecipate al sondaggio online promosso da ToscanaMedia QUInews con l'istituto Demopolis. Per esprimere la vostra opinione bastano meno di due minuti

FIRENZE — Prende il via la collaborazione fra ToscanaMedia QUInews.net e l’Istituto Nazionale di Ricerche Demòpolis, diretto da Pietro Vento, per dare la possibilità ai nostri lettori di partecipare a sondaggi sui temi e le problematiche locali di maggiore interesse.

Si parte oggi con un sondaggio dedicato a un settore cruciale per la vita dei cittadini toscani: la qualità dei servizi sanitari. Rispondere alle domande richiede meno di due minuti. Per partecipare CLICCATE QUI

L'istituto Demòpolis studia le tendenze della società italiana con competenze mirate nell’analisi dell’opinione pubblica, nelle indagini demoscopiche, nella ricerca sociale, politica e di mercato, nella comunicazione e nella consulenza strategica.

L’Istituto ha realizzato indagini demoscopiche e sondaggi d’opinione per il programma Otto e Mezzo (LA7), per il TG3, il Tg2, RaiNews e Radio1 Rai, per diversi quotidiani e settimanali nazionali e regionali.

Demopolis cura, fra l’altro, OpinionLab – Analisi continuativa sugli orientamenti dell’opinione pubblica, il Barometro Politico sulle intenzioni di voto degli italiani, l’Osservatorio sulle nuove generazioni, il Monitor sulle tendenze di consumo delle famiglie.

Il primo sondaggio che lanciamo come detto è sulla sanità in Toscana

SEI SODDISFATTO DEI SERVIZI SANITARI NEL TUO TERRITORIO ?

Che voto dareste alla qualità dei servizi sanitari nell’area in cui vivete?

Su che cosa bisognerebbe investire per il miglioramento della Sanità in Toscana?

Più in generale, quanto siete soddisfatti della qualità dei servizi pubblici nella vostra città?

Partecipate quindi al sondaggio promosso dal nostro quotidiano online in collaborazione con l’Istituto Demopolis. Per esprimere la vostra opinione CLICCATE QUI, per rispondere alle domande bastano meno di due minuti.