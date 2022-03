"Basta giorni alterni per l'ufficio postale"

Dall'inizio della pandemia, l'ufficio di via Garibaldi è aperto a giorni alterni: "Si creano lunghe code e aumenta il rischio contagi tra le persone"

LAJATICO — Fratelli d'Italia chiede la riapertura continuata dell'ufficio postale di via Garibaldi. Gli esponenti del partito, infatti, reputano ormai non più tollerabile l'orario a giorni alterni dell'ufficio stesso.



"A Lajatico uno dei grossi problemi che ha portato il Covid è stato la riduzione del servizio dell’ufficio postale - hanno spiegato - questo è infatti aperto solo a giorni alterni e tale situazione si protrae da oltre due anni. Il non poter usufruire tutti i giorni di un servizio essenziale per la comunità crea un grave danno a tutta la cittadinanza. Nei pochi giorni di apertura infatti si creano file importanti con lunghi tempi di attesa, così aumenta anche il rischio di un possibile contagio".



"Dato che l'ufficio postale in questione rappresenta un punto di riferimento per i cittadini di Lajatico e delle frazioni, perché molti di questi, soprattutto i più anziani, non hanno la propria auto per muoversi, ci chiediamo: cosa si aspetta a tenere aperto di più l’ufficio? - hanno concluso - chiediamo dunque la riapertura con i normali orari settimanali per l’ufficio postale, in modo da permettere a tutta la cittadinanza di poterne usufruire".