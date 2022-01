Piaggio, ecco i furgoncini eco-friendly per Poste

Negli stabilimenti di Pontedera nasce Porter NP6, in grado di superare "l'ultimo miglio" per consegnare lettere e pacchi. Poste ne ha acquistati 300

PONTEDERA — La consegna dell'ultimo miglio, nei paesini arroccati sulle colline o con centri storici non facilmente accessibili, è fondamentale per recapitare posta e pacchi. Ed è quello che faranno i 300 Porter NP6 targati Piaggio, che vengono assemblati negli stabilimenti di Pontedera e che riforniranno la flotta di Poste per effettuare le consegne anche più impervie.



"Il Gruppo Piaggio ha avviato in questi giorni la fornitura a Poste Italiane di 300 veicoli commerciali leggeri a quattro ruote, Porter NP6, destinati alla consegna dell’ultimo miglio di pacchi e posta, che entreranno in servizio a partire dall’inizio del 2022 - spiega una nota ufficiale del Gruppo - Piaggio Porter NP6, prodotto negli stabilimenti italiani di Pontedera, è il primo city truck in grado di unire dimensioni compatte a una portata straordinaria, con motorizzazioni esclusivamente eco-friendly".



"Allestito con uno specifico box di carico dal volume di circa 4 metri cubi, si è rivelato il veicolo più in linea con i requisiti del bando di gara per la sua categoria - prosegue il comunicato - le dimensioni compatte e le nuove motorizzazioni da 1.498 cc Euro 6D Final CombiFuel benzina\Gpl e benzina\metano, ne fanno il veicolo ideale per il lavoro in città, per la consegna dell’ultimo miglio e per il trasporto di merci a corto e medio raggio".





Porter NP6 Piaggio

"Inoltre, le motorizzazioni CombiFuel sono disponibili in due differenti versioni, a seconda dell’autonomia Gpl o metano di cui si necessita - si legge sul finale - Short Range, dedicata a un uso prevalentemente urbano, e Long Range, sviluppato per svolgere attività più impegnative grazie ad una maggiore autonomia e ad una portata superiore".





