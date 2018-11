Piaggio alla guerra contro gli scooter simil Vespa

Durante Eicma, dove Colaninno ha presentato la Vespa Elettrica, il gruppo pontederese ha fatto sequestrare i modelli di una concorrente tedesca

MILANO — E' guerra aperta fra il Gruppo Piaggio e i concorrenti che, un po' in tutto il mondo, cercano di rincorrere il successo del modello Vespa. Durante il salone Eicma di Milano, tra i più importanti a livello internazionale fra quelli dedicati alle due ruote, Piaggio avrebbe denunciato lo stand dell'azienda tedesca Kumpan Electric, riscontrando palesi affinità fra i modelli esposti e la Vespa Elettrica, presentata durante la manifestazione da Roberto Colaninno in persona.

L'episodio è raccontato dal giornalista Massimo Degli Esposti sul blog Vaielettrico.it. "All’apertura del 6 novembre - si legge nel suo articolo -, i legali del gruppo Piaggio avevano già sporto denuncia nei confronti di tre espositori accusati di contraffazione. Clamoroso il caso dello scooter 1954 Ri Sport della Kumpan Electric, sfociato poi nel sequestro che ha svuotato lo stand del costruttore tedesco. Ora si aprirà una guerra legale tre le due case. Kumpan, in un comunicato, sostiene che non ci sono somiglianze significative nella progettazione, costruzione, funzionalità e prestazioni e pertanto appellarsi al design è solo un modo per screditare un concorrente evidentemente temuto".