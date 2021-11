Lupi di notte vicino alle case - VIDEO

Omicidio Nada Cella, l'audio della testimone anonima: «Eravamo in 5, le altre stanno zitte»

Una fototrappola di un cittadino ha rilevato e ripreso la presenza degli animali. Il sindaco Gherardini: "Abbiamo segnalato l'avvistamento"

PALAIA — Un cittadino residente nella frazione di San Iacopo, nel Comune di Palaia, ha postato in un gruppo su Fb una foto e un breve video in cui si vedono dei lupi in perlustrazione, di notte.

Il video, ha spiegato il cittadino, è stato ripreso da una fototrappola alle 4,44 di domenica 14 Novembre, l'uomo ha invitato i suoi concittadini a prestare la massima attenzione.

Non è la prima volta, ovviamente, che i lupi vengono avvistati a pochi metri dalle case.

Poco dopo aver postato il video è intervenuto il sindaco di quel Comune, Marco Gherardini: "Abbiamo provveduto a segnalare l'avvistamento - ha detto - Ricordo che la Regione Toscana ha attivato un numero whatsapp ed una mail dedicati alle segnalazioni di eventuali avvistamenti, contatti o problemi legati alla presenza di lupi sui territori". I contatti sono i seguenti: lupo@regione.toscana.it e 366 6817138.