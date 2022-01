È morta una storica volontaria di paese

Vittoria Fiumalbi, tra le prime aderenti alla Pubblica assistenza di Palaia, ma anche cuoca della Sagra del crostino, è scomparsa a 80 anni

PALAIA — L'annuncio della scomparsa di Vittoria Fiumalbi, 80enne storica volontaria della Pubblica assistenza di Palaia, è stata data dalla stessa associazione di volontariato, che ha voluto ricordarla sui social.



"La Pubblica assistenza partecipa al dolore della famiglia di Vittoria Fiumalbi, presente fin dai primi passi della nostra associazione, sempre presente in cucina in occasione della Sagra del Crostino e delle tante iniziative nel tempo realizzate - hanno scritto - il sorriso e la grande disponibilità l'hanno sempre contraddistinta".



Sempre presente alle iniziative dell'associazione, Vittoria Fiumalbi era residente proprio a Palaia. "L'amministrazione porge le sue condoglianze più sentite alla famiglia - ha detto il sindaco Marco Gherardini - a lei va il nostro ringraziamento per i tanti anni spesi a servizio della comunità".