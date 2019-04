Scocca pensa ad un esposto contro Gherardini

Per la candidata di "Noi un'altra storia per Palaia" il sindaco avrebbe violato, diffondendo i dati sul turismo, le regole sulla par condicio

PALAIA — "Il Sindaco Gherardini, pur di fare campagna elettorale, diffonde dati mirabolanti sul turismo e vìola il divieto di comunicazione istituzionale. Ritengo che sia molto grave che a violare la legge sia proprio il primo cittadino". Così Antonella Scocca, candidata a sindaco della lista "Noi un’altra storia per Palaia".

Scocca si riferisce in particolare alla legge sulla par condicio ‘Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali’, laddove recita: "Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

"Non ci sembra – ha chiosato Scocca – che i dati da record, peraltro tutti da verificare nella veridicità e nell’impatto che hanno provocato sull’economia locale, siano informazioni così indispensabili per i cittadini. Valuteremo tempi e modi per un esposto al Corecom Toscana".