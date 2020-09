Roland Garros, Trevisan passa al secondo turno

Primo passo positivo per la tennista toscana sulla terra rossa parigina. La sfidante Camila Giorgi costretta al ritiro nel secondo set

PARIGI — Per la prima volta in carriera Martina Trevisan approda al secondo turno di un torneo del Grande Slam. Oggi, sulla terra battuta del Roland Garros, la 26enne tennista toscana ha superato 7-6 3-0 la connazionale Camila Giorgi, costretta al ritiro per problemi fisici.

L'avvio di partita è stato assai duro per Martina, che si è trovata sotto per 5-1. Poi la rimonta decisiva fino alla vittoria del primo set, con la partita che si è conclusa con il ritiro di Giorgi.

Per Trevisan il sogno continua. Sul suo cammino troverà la vincente fra la britannica Johanna Konta, numero 13 al mondo, e la statunitense Cori Gauff, appena 16enne e già al 51esimo posto del ranking Wta.