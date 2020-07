A 11Lune Shakespeare e distanziamento sociale

Sul palco dell'anfiteatro Fonte Mazzola gli allievi della Scuola di formazione del mestiere dell’attore L’Oltrarno diretta da Pierfrancesco Favino

PECCIOLI — Gli allievi della Scuola di formazione del mestiere dell’attore 'L’Oltrarno', scuola diretta da Pierfrancesco Favino, presentano a Peccioli "una serata di gioia, liberazione e distanziamento sociale" attraverso le parole di William Shakespeare e delle sue opere più note come Romeo e Giulietta, Sogno di una notte di mezza estate, Macbeth, Come vi piace, Misura per Misura, Enrico V e altre.

Lo spettacolo Freeing Shakespeare’s Voice, per la regia di Susan Main, è in programma per domani giovedì 16 luglio all'anfiteatro Fonte Mazzola, è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria e fa parte del cartellone di 11Lune a Peccioli.



Sul palco saliranno Lorenzo Antolini, Greta Bendinelli, Marco Bossi, Antonio Cocuzza, Jacopo Dragonetti, Arianna Maria Garcea, Giacomo Gava, Yeda Kim, Nadia Najim, Viola Picchi Marchi, Federico Poggetti, Francesco Providenti, Maria Giulia Toscano

"Esploreremo anche i mezzi di comunicazione virtuali che siamo stati costretti a usare durante la pandemia per rimanere connessi - hanno annunciato e promesso -. Ci porremo le domande: cosa significa avere una voce in questo periodo storico? Come possiamo unire la nostra voce alle migliaia che hanno pronunciato queste parole per 400 anni? In quali contesti storici e sociali sono state udite? Come possiamo continuare a pronunciarle con gioia e coraggio?"

Sinead O’Keeffe ha curato i movimenti di Freeing Shakespeare’s Voice per una serata dedicata a Kristin Linklater, per 50 anni insegnante di voce di fama mondiale con una carriera di successo sia in campo teatrale che accademico tanto negli Stati Uniti che in Europa. I suoi libri Freeing the Natural Voice e Freeing Shakespeare’s Voice sono pilastri nella formazione alla scuola Oltrarno. È scomparsa il 5 giugno. Dedichiamo questa performance alla sua memoria.

Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana – Teatro Nazionale.

L'Oltrarno nasce nel 2015 per volontà del Direttore del Teatro della Toscana Marco Giorgetti e di Pierfrancesco Favino. Sede della scuola è il quartiere dell'oltrarno fiorentino, dove tuttora si trovano botteghe artigiane in attività e area ancora fortemente attiva nel quadro artistico-culturale della città. Sotto questo segno l'Oltrarno si propone come fucina in cui formare le nuove generazioni di attori al mestiere del teatro, grazie alla collaborazione di insegnanti di caratura internazionale.

Nel 2018, all'inizio del secondo triennio, la Scuola trova nel Comune di Peccioli e nella sua Fondazione Peccioliper, un partner ideale nel comune intento di promuovere l'arte e la cultura con una particolare attenzione al territorio e al contesto in cui opera.

"In un momento drammatico come quello legato all'emergenza Covid, in cui il nostro settore, insieme a molti altri, ha dovuto fermarsi bruscamente - hanno sottolineato dalla scuola L'Oltrarno -, il Sindaco di Peccioli Renzo Macelloni, tramite la Fondazione Peccioliper, ha dimostrato ancora una volta la propria sensibilità e il supporto alla nostra scuola. Ci è stata coraggiosamente regalata l'opportunità di partecipare a questa edizione di 11 Lune a Peccioli permettendoci, attraverso la messa in scena del lavoro di quest'anno, di tener fede alla responsabilità verso la nostra arte e la nostra comunità”.