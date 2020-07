Scoprire la musica di Puccini giocando

11 Lune a Peccioli propone, con LircaMentEstate, laboratori musicali interattivi per bambini. Primo appuntamento lunedì 13 luglio

PECCIOLI — Raccontare l’opera come fosse una favola, per avvicinare anche i più piccoli al magico mondo della lirica, questo l'obiettivo delle due mattinate dedicate ai bambini e alla musica con LiricaMentEstate, laboratori musicali interattivi per bambini promossi da 11Lune a Peccioli.

Questi incontri saranno l’occasione per presentare gli audiolibri musicali realizzati dall’Accademia Musicale Alta Valdera durante il lockdown “La Lirica per Bambini AMAV vol.1, 2, 3, 4” visibili anche su YouTube.

Le opere che verranno raccontate, accompagnate con musica dal vivo al pianoforte, sono tra le più rappresentate e conosciute in tutto il mondo. I bambini potranno scoprirne i personaggi, i segreti e le curiosità grazie ai testi di Loretta Guiggi, alle esecuzioni al piano di Andrea Tobia e al coordinamento didattico di Simone Valeri.

Il primo appuntamento è per domani, lunedì 13 luglio, con Turandot di Giacomo Puccini, alle 11 alla Biblioteca Comunale di Fonte Mazzola. Il secondo appuntamento, invece è con Bohème di Giacomo Puccini, lunedì 27 luglio, stesso posto stesso orario.

La prenotazione online è obbligatoria.