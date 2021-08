Grillaia, la Belvedere disposta a un confronto

La Belvedere Spa che gestisce l'impianto di Peccioli risponde all'appello del sindaco di Terricciola, che aveva chiesto un coinvolgimento

PECCIOLI — La Belvedere spa, società di gestione dell'impianto di Peccioli, raccoglie l'invito del sindaco di Terricciola Mirko Bini ( lanciato dalle colonne del quotidiano "Il Tirreno" ) e attraverso la stessa testata, con un comunicato stampa anticipato sull'edizione online, dà la sua disponibilità ad un confronto per essere coinvolta nella messa in sicurezza della discarica della Grillaia,"Qualora - si legge - prenda concretamente corpo la possibilità di coinvolgere i Comuni interessati, con l’auspicabile coinvolgimento di rappresentanti locali delle istituzioni" e "Nell'interesse del territorio".

Una presa di posizione importante, che arriva all'indomani ( vedi articoli correlati ) della conferenza stampa convocata dai comitati che si battono contro la riapertura dell'impianto di Chianni col supporto della consigliera regionale M5s Irene Galletti.

Nell'incontro con la stampa sono state sollevate alcune questione che, secondo chi le ha presentate, risulterebbero addirittura dirimenti per la possibile sospensione dell'autorizzazione rilasciata lo scorso anno dalla Regione Toscana alla proprietà della Grillaia, per il conferimento di 270mila metri cubi di amianto per la messa in sicurezza del sito. Proprietà oggi in mano al gruppo Vergero, che ha già presentato i suoi progetti. La disponibilità manifestata dalla Belvedere adesso è un elemento in più da valutare.