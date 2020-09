Coppa Sabatini, vince Dion Smith

E' neozelandese il ciclista vincitore della 68esima edizione della corsa pecciolese. Arrivo in volata con spunto decisivo dell'atleta Mitchelton-Scott

PECCIOLI — Prima vittoria in carriera per Dion Smith e prima vittoria di un ciclista della Nuova Zelanda nella Coppa Sabatini.

Il ciclista della squadra Mitchelton-Scott ha 27 anni e ha regolato il gruppo con una volata iniziata a circa 200 metri dall'arrivo.

La corsa è finita in volata e con il gruppo compatto, come ieri nel Giro della Toscana (vinto da Gaviria), e come ieri anche oggi il gruppo ha dovuto lavorare per recuperare lo svantaggio accumulato da un gruppo di fuggitivi.