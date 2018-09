Coppa Sabatini, vince lo spagnolo Lobato

La 66esima edizione della classica pecciolese va al corridore della Nippo Vini Fantini. Sfortunato Vincenzo Albanese, caduto quando era in testa

PECCIOLI — La due giorni del memorial Alfredo Martini si è conclusa oggi con la Coppa Sabatini - Gp Città di Peccioli.

A vincere l'edizione numero 66 della corsa pecciolese è stato Juan José Lobato del Valle, conosciuto come Lobato. Il corridore spagnolo, 30 anni, è scattato a duecento metri dal traguardo riuscendo a conservare alcuni metri di vantaggio sul gruppo. Secondo è arrivato Sonny Colbrelli e terzo, nonché vincitore del Memorial Martini, il trentino Gianni Moscon.

Sfortunato Vincenzo Albanese, il ciclista italiano è scivolato e caduto a cinquecento metri dal traguardo. Il ciclista della Bardiani, al momento della scivolata, era in testa con una ventina di metri sul gruppo.

La gara di oggi era di 195 chilometri e prevedeva più circuiti, da ripetere più volte, passando da Chianni, Lajatico, Terricciola, Selvatelle e La Rosa.

Nella gara di ieri, il Giro della Toscana con partenza e arrivo a Pontedera, ha vinto Moscon.

Il vincitore Lobato: “Per me è la prima vittoria quest’anno ed è la più importante. Io conoscevo quest’arrivo e ho pensato che se fossi riuscito ad anticipare avrei potuto vincere e così è stato. Sono felice. È un successo importante per me, ma anche per la squadra in ottica Ciclismo Cupper l’anno prossimo perché il nostro obbiettivo è fare il Giro d’Italia”.

Il secondo classificato Colbrelli: "Non ho nulla da rimproverarmi, Lobato è partito lunghissimo. Io avevo Visconti con me, ma non siamo riusciti a chiudere e quindi complimenti a lui che ha meritatola vittoria”. Terzo e vincitore della Challenge Moscon: “Anche oggi abbiamo fatto una corsa a tutta e sono contento di quest’altro piazzamento. Ho dato il massimo e non ho rimpianti. Sono felice anche di aver vinto la classifica finale della Challenge che ricorda un grande personaggio come Alfredo Martini”.