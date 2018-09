Giro della Toscana e Coppa Sabatini si presentano

In piazza del Carmine sono state presentate le due prestigiose gare ciclistiche in programma il 19 e 20 settembre fra Pontedera e Peccioli

PECCIOLI — Il Giro della Toscana 2018 si svolgerà mercoledì 19 settembre con partenza e arrivo a Pontedera. Il giorno successivo ci sarà invece il classico Gran Premio Città di Peccioli – Coppa Sabatini. Si tratta delle gare con regia organizzativa dell’Unione Ciclistica Pecciolese presieduta.

Le due competizioni - che vedono ciascuna 21 squadre partecipanti - sono state presentate ad autorità, esponenti dei media, sponsor e sportivi questa sera a Peccioli in piazza del Carmine.

Nell’occasione, oltre ai sindaci di Pontedera Simone Millozzi e di Peccioli Renzo Macelloni, il presidente dell’Unione Ciclistica Pecciolese Luca Di Sandro, i presidenti di Belvedere Spa Silvano Crecchi e l’ad di Ecofor Spa Rossano Signorini, sono intervenuti anche come ospite d’onore il campione olimpico e mondiale Paolo Bettini e il presidente della Lega Ciclismo Professionisti Enzo Ghigo.

Diverse le novità messe in campo in questa edizione. Prima fra tutte la data, anticipata rispetto al solito e a ridosso del Mondiale.

Pur mantenendo la tradizione poi, la corsa stavolta si amplia sul territorio e arriva fino al Monte Serra.

Infine, ma di non poco conto, il fatto che mentre fino allo scorso anno le riprese venivano trasmesse in differita e di circa quaranta minuti, quest’anno sarà trasmessa invece un’ora e mezza di diretta per gara, con riprese dall’alto attraverso elicotteri in volo e telecamere specifiche capaci di zoomare fino al più piccolo dettaglio. Le immagini arriveranno in circa 90 paesi esteri.