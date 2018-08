Il grande ciclismo in Valdera con vista Mondiale

Tutto pronto o quasi per le corse professionistiche Giro della Toscana e Gp Città di Peccioli, gare pensate anche come avvicinamento a Innsbruck

PECCIOLI — L’Unione Ciclistica Pecciolese presieduta da Luca Di Sandro sta ultimando i preparativi in vista delle sue classiche del mese di settembre. Anche quest’anno il sodalizio pisano organizza il Giro della Toscana-Memorial Alfredo Martini e la sua classica più tradizionale, il Gran Premio Città di Peccioli – Coppa Sabatini.

La terza edizione del Giro della Toscana si svolgerà mercoledì 19 settembre e costituirà un test importante in vista del Campionato del Mondo su strada di Innsbruck. La gara iridata 2018 si preannuncia molto difficile dal punto di vista altimetrico e così la Pecciolese ha deciso di agevolare i numerosi corridori che gareggeranno in Toscana pensando soprattutto alla preparazione per il Mondiale.

Per questo motivo i 200 chilometri del Giro della Toscana comprenderanno tre passaggi sul Monte Serra affrontato dal versante di Calci, con partenza e arrivo a Pontedera. Trattandosi di una corsa in linea classe “1.1” la sua lunghezza potrà essere appunto di 200 chilometri. È dunque consolidata la collaborazione con Rossano Signorini, Amministratore Delegato di Ecofor Service, l’Alta Valdera e la Città di Pontedera.

Il Gran Premio di Peccioli - Coppa Sabatini si svolgerà giovedì 20 settembre su percorso tradizionale. Anche nella “Sabatini” i protagonisti dovranno percorrere 200 chilometri con partenza e arrivo a Peccioli.

Alle due classiche toscane che compongono la Challenge Alfredo Martini hanno già dato l’adesione 8 squadre catalogate UCI World Tour e 12 UCI Professional. Tra l’altro in questi giorni lo staff del team Bahrain-Merida ha più volte dichiarato ai Media che nella tabella d’avvicinamento di Vincenzo Nibali al Campionato del Mondo di Innsbruck c’è la partecipazione alle gare della Pecciolese. Sono in corso contatti tra la Pecciolese e altri gruppi sportivi.

Le lunghezze ufficiali, le altimetrie, alcune puntualizzazioni sulle squadre partecipanti e altri dettagli di Giro della Toscana e Gran Premio di Peccioli-Coppa Sabatini verranno svelati nel corso della presentazione in programma in Piazza del Carmine a Peccioli nel tardo pomeriggio di venerdì 14 settembre. Interverranno alla presentazione, tra gli altri, il grande “ex” Paolo Bettini e il presidente della Lega Ciclismo Professionisti, Enzo Ghigo. Come di consueto sarà presente Alessandro Fabretti (Rai Sport), grande amico dell’Unione Ciclistica Pecciolese.