Sette luoghi, sette autori, sette installazioni

Al cinema Passerotti inaugura la seconda tappa di Voci, progetto di Vittorio Corsini, ora insieme a Fabio Genovesi. Il giorno dopo tour delle opere

PECCIOLI — Venerdì 4 ottobre alle 18,30 al cinema Passerotti inaugura la seconda tappa di Voci, un progetto di Vittorio Corsini per il Comune di Peccioli in collaborazione con la Fondazione Peccioliper.

"Voci nasce dalla volontà di creare all’interno del territorio del Comune di Peccioli un percorso artistico-letterario che partendo dalla cittadina toscana raggiunge i borghi circostanti portando i visitatori alla scoperta di luoghi nuovi e inesplorati. Il progetto si colloca all’interno di una più ampia strategia culturale, iniziata alla fine degli anni Novanta e mai interrotta, che ha visto Peccioli e tutto il suo territorio arricchirsi diventando un luogo privilegiato per il linguaggio del contemporaneo".

Dopo la realizzazione nel 2018 di sei installazioni permanenti nate dalla collaborazione tra l’artista Vittorio Corsini e alcuni noti scrittori italiani, Laura Bosio, Mauro Covacich, Maurizio de Giovanni, Romano De Marco, Ferruccio Parazzoli, Laura Pugno, VOCI si arricchisce di una nuova opera permanente.

In questa seconda edizione del progetto la scrittura del racconto è affidata a Fabio Genovesi.

Sabato 5 ottobre a partire dalla ore 15.00 sarà attivo un bus-navetta gratuito (su prenotazione) per visitare le sette opere permanenti realizzate per Voci: Campanile della Chiesa di San Verano, Piazza del Popolo, Peccioli; Chiesa del Carmine, Piazza del Carmine, Peccioli; Cinema Passerotti, viale Mazzini, Peccioli; Oratorio della Santissima Annunziata, Via Santa Maria, Ghizzano; Chiesa di San Giorgio, Via di Cedri, Cedri; Chiesa dei Santi Rocco e Sebastiano, Via Vittorio Veneto, Fabbrica; Chiesa delle Serre, Le Serre, Peccioli.